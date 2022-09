Povijesna oluja na Floridi. Milijun ljudi bez struje, otkazane tisuće letova

Uragan Ian udario je u Floridu, a stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva ispraznili su police s namirnicama, zatrpali prozore daskama i evakuiraju se u skloništa.

Ian je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC). Gotovo milijun ljudi na Floridi je bez struje.

Satelitske slike koje je objavila Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) pokazuju bljeskove munja oko oka oluje. Ian je stigao i do jugozapadne obale Floride.

Značajne količine vode povukle su se s plaža na Floridi.

“Vjetrovi uragana Ian vrte se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se kreće prema sjeveru duž poluotoka Floride, tako da njegovi vjetrovi šibaju vodu od obale ispred središta. Kako oluja bude prolazila, vjetrovi u njenoj istočnoj i donjoj polovici gurat će vodu natrag prema kopnu – i unutrašnjosti – nevjerojatnom brzinom”, objašnjava NPR.

Nacionalna meteorološka služba objavila je fotografije ribarskog pristaništa Venice u Tampi.

Here are a few pictures of the receding water at Venice. IMPORTANT NOTE: The water WILL come back. Please do not attempt to walk there or any other location with receding water. https://t.co/frMvkCrvBP