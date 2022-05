Pet ljudi izgubilo je život kad se deseterokatnica djelomično urušila u iranskom gradu Abadan na jugu zemlje, a najmanje je 80 ljudi ostalo zarobljeno pod ruševinama, izvijestila je iranska državna televizija.

Rečeno je da je u tijeku spasilačka operacija te da su timovi hitne pomoći iz drugih gradova na mjestu tragedije kako bi pomogli.

Novinska agencija Mehr identificirala je zgradu kao stambeno-poslovnu nekretninu u ulici Amir Kabir u gradu koji se nalazi blizu granice s Irakom.

♦️Footage shows civilians engaging in rescue operation to save the trapped people after the Collapse#Iran #Abadan pic.twitter.com/VrxySCSjPD