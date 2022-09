Potres magnitude 7,6 po Richteru pogodio Papua Novu Gvineju

Potres magnitude 7,6 po Richteru pogodio je u nedjelju područje istočne Nove Gvineje u Papui Novoj Gvineji, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres se dogodio na dubini od 80 kilometara, piše EMSC.

VEZANA VIJEST Potres magnitude 6.2 pogodio regiju Papue u Indoneziji

Američki sustav upozorenja na tsunami izdao je upozorenje nakon potresa. Kasnije je rečeno da je prijetnja prošla.

Nema neposredne opasnosti od tsunamija za Australiju, priopćio je njezin Ured za meteorologiju (BoM).

Stanovnici Papue Nove Gvineje na Twitteru su opisali da su osjetili podrhtavanje te podijelili slike i videozapise.

Papua Nova Gvineja nalazi se duž Pacifičkog vatrenog prstena, zone koja je posebno sklona potresima, gdje se događa oko 90 posto ukupnih potresa na Zemlji.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 51 km NW of #Lae (Papua New Guinea) || 8 min ago (local time 09:46:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tzPw5QLro6