Jak potres pogodio Uskršnje otoke

Jak potres zabilježen je u Tihom oceanu u blizini Uskršnjih otoka.

EMSC je najprije objavio je da riječ o potresu magnitude 6.6, a naknadno je objavljeno da je ipak riječ o nešto slabijem potresu magnitude 6.4.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.4 || 704 km NW of Остров Пасхи (#Chile) || 15 min ago (local time 11:28:48). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tROH1GZLnI