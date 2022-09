Kako će izgledati idući dani u Velikoj Britaniji? Monarhija ima razrađen plan

Podijeli:







Izvor: Chris Jackson / POOL / AFP

Nakon smrti kraljice Elizabete II. u četvrtak u dobi od 96 godina, monarhija ima razrađeni plan kako bi trebali izgledati naredni dani do njezinog sprovoda u Westminsterskoj opatiji u Londonu.

Ovaj povijesni slijed nakon smrti kraljice koja je vladala 70 godina i 7 mjeseci, nabijen velikim emocijama, pomno je pripreman godinama kao plan “Londonski most je srušen” (London Bridge is down). Tome je dodana operacija “Jednorog”, predviđena u slučaju da kraljica umre u Škotskoj, što se i dogodilo.

Samo novi kralj Charles III. može finalizirati određene točke, a još ništa nije službeno potvrđeno. No, evo što bi se trebalo dogoditi prema mišljenju stručnjaka i britanskih medija.

Kraljica je umrla u svom dvorcu Balmoral na sjeveru Škotske, a njezino tijelo mora biti vraćeno u London.

Petak, 9. rujna

U London se vraćaju kralj Charles III. i Camilla nakon što su proveli noć u Balmoralu. Charles III. sastaje se s premijerkom Liz Truss. Kraljica Elizabeta II. nju je u utorak imenovala premijerkom.

Očekuje se da će kralj finalizirati posljednje detalje pogreba, duljinu žalosti za kraljevsku obitelj, a vlada će potvrditi duljinu nacionalne žalosti, vjerojatno 12 do 13 dana. Dan sprovoda bit će neradni.

Zastave su na pola koplja, u Londonu će zvoniti zvona, a u znak sjećanja na kraljicu topovi bi trebali ispaliti 96 plotuna.

Novi kralj Charles III. obratit će putem televizije, a u katedrali sv. Pavla u Londonu održat će se vjerski obred s premijerkom i članovima vlade.

Subota, 10. rujna

Tijekom jutra službeno se Charlesa III. proglašava kraljem, parlament polaže prisegu i izražava sućut, a novi kralj prima poslije podne predsjednicu vlade i glavne ministre.

Nedjelja, 11. rujna

Lijes s tijelom kraljice dolazi u palaču Holyroodhouse, službenu rezidenciju monarha u Škotskoj. Uprave Škotske, Walesa i Sjeverne Irske proglašavaju dolazak novog monarha.

Ponedjeljak, 12. rujna

Sastaju se dva doma parlamenta u Londonu kako bi odali počast kraljici, a novi kralj odlazi iz Londona u Škotsku, Wales i Sjevernu Irsku.

Utorak, 13. rujna

Lijes s tijelom kraljice prevozi se avionom u London, a potom u Buckinghamsku palaču.

Srijeda, 14. rujna

Procesija kroz središte Londona da bi se lijes premjestio iz Buckinghamske palače u Westminster. Lijes će biti četiri ili pet dana u Westminster Hallu kako bi ljudi, 23 sata dnevno, mogli odavati počast. Očekuje se da će ih doći stotine tisuća.

Kraljevska obitelj također bi trebala doći odati počast Elizabeti II.

Ponedjeljak, 19. rujna

Vjerojatni datum državnog pogreba u Westminsterskoj opatiji u Londonu, kada se očekuju i državnici iz čitavog svijeta. Nakon obreda, kraljica će biti privatno pokopana u kapelici kralja Georgea VI. u dvorcu Windsor.

Lijes njezina supruga princa Filipa koji je preminuo prošle godine bit će tamo premješten kako bi bio uz nju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.