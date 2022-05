Podijeli:







Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP

Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko komentirao je situaciju na bojištu, Vladimira Putina, ali i predsjednika Milanovića o kojem nema dobro mišljenje.

“Ovo traje 77 dana. Mi nemamo sigurnog mjesta na cijelom teritoriju. Samo da vas podsjetim da je Ukrajina, teritorijem, najveća zemlja u Europi. Svih 77 dana smo ostali ovdje, štitili smo našu zemlju. Upravo sam se vratio iz Mikolajiva gdje imamo civilne borbe. Druga mjesta gdje se vode žestoke borbe su istok naše zemlje su Izjum, Lisičanska i Sjeverodoneck, te definitivno simbol ukrajinske hrabrosti je Mariupolj”, rekao je Porošenko RTL-u.

“Želim biti iskren. Na nekim dijelovima fronta, uključujući regiju Harkiv, ukrajinske trupe izvode taktički protunapad. Za neke operacije su obrambene, pogotovo u regijama Donecku i Lugansk, južno od Zaporižja i kod Dnjipra, tamo se isto vode žestoke borbe. Znamo da svaki dan imamo velik broj raketiranja, zračnih napada, bitke na Crnom moru, ovo je veliki rat. U toj situaciji Rusija plaća veliku cijenu jer prema informacijama Oružanih snaga Ukrajine, imamo 26.500 ruskih vojnika koji su zauvijek ostali u Ukrajini, to je cijena njihove agresije na Ukrajinu. Oni se ne bore s našom vojskom nego s našom djecom, ženama, ubijaju i siluju žene, djevojčice i djecu, ubijaju muškarce sa zavezanim rukama. Rusi su barbari, zaslužni za masakr. I zbog toga će završiti na suđenju. Hrvatski narodno točno zna što to znači i što je Haški sud i primjer ratnog zločinca Miloševića. Siguran sam da će Putin pratiti Miloševićev put. Mislim da mi, cijeli svijet i Putin, živimo u dva različita svemira. Putin je rekao da se bori na svom tlu, a to je naše ukrajinsko tlo. Mi štitimo našu zemlju, domovinu, žene, djecu, roditelje. Putin je kazao da NATO napada Rusiju. Nikad u povijesti NATO nije napao nikog. NATO će štititi i braniti zemlje članice.”, kaže bivši ukrajinski predsjednik govoreći o tvrdnjama da i Ukrajinci napadaju ruski teritorij.

Plenković i Milanović

Osvrnuo se i na hrvatske političare.

“Želim pozdraviti posjet vašeg premijera, mog velikog prijatelja i prijatelja našeg naroda, Andreja Plenkovića. Mislim da je to pravo mjesto i prava simbolika da se pokaže solidarnost vašeg naroda s našim. I da, Andrej, ako gledaš, veselim se što ću te vidjeti na kongresu Europske pučke stranke u Rotterdamu”, kaže Porošenko.

O predsjedniku Republike nema tako dobro mišljenje. Kaže kako može samo podržati premijerovo mišljenje o predsjedniku jer mu vjeruje. Premijeru, ne predsjedniku.

“Kad bi posjetio Buču, Irpinj, kad bi posjetio potpuno uništene, ne kuće i kvartove, već cijele gradove, promijenio bi mišljenje o Rusiji. Putin se ne bori samo protiv Ukrajine, on se bori protiv cijele Europe, Zapadnog svijeta, svih demokracija. I mislim da bi vašem predsjedniku bilo lakše za shvatiti u Buči, a ne u Zagrebu. Želim zahvaliti Hrvatskoj, hrvatskom narodu, premijeru, na prihvatu ukrajinskih žena i djece. Tako to rade pravi prijatelji”, kaže Porošenko za RTL.

