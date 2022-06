Podijeli:







Izvor: REUTERS / Lukas Barth / Ilustracija

Kako su se pojavile majmunske boginje, jesu li proizvedene u laboratoriju? Postoje li uopće? Na društvenim mrežama može se pronaći mnoštvo teorija zavjere.

Deutsche Welle provjerio je neke od njih.

Majmunske boginje ne postoje?

Majmunske boginje su izmišljotina, smatraju neki na društvenim mrežama. Oni tvrde da su fotografije koje predstavljaju dokaz za izbijanje majmunskih boginja i koje se koriste u izvještajima, stare ili pokazuju druge bolesti poput herpesa zostera.

To je pogrešno: Majmunske boginje su stvarne. Virus je poznat od 1958. godine, a od 1970. se zna da se može prenijeti i na ljude. Epidemije majmunskih boginja su stalno izbijale, samo što su do sada bile ograničene na zemlje zapadne i centralne Afrike. U Nigeriji je 2017. došlo do veće epidemije s preko 500 oboljelih, koja do danas nije ugušena.

Majmunske boginje su izazvala cjepiva protiv korone?

Tvrdnja: Cjepivo AstraZenece sadrži oslabljene adenoviruse čimpanze – kao nosače DNK-ovog korona proteina „spike”. Za neke iz toga proilazi da su infekcije majmunskim boginjama posljedica ovog vektorskog cjepiva.

I to je pogrešno. Majmunske boginje i majmunski adenovirusi – iako riječ “majmun” na prvi pogled može sugerirati moguću povezanost – nisu u vezi. Christine Falk, predsjednica Njemačkog društva za imunologiju, objašnjava: “Majmunske boginje su tako nazvane jer su prvi put otkrivene u koloniji majmuna 1958. Ali one potječu od glodavaca koji ih prenose na majmune tako da su majmuni samo prijelazni domaćini odnosno posrednici ovog virusa.”

Je li virus nastao u laboratoriju u Wuhanu?

Institut za virologiju u Wuhanu je, kako se tvrdi, eksperimentirao s virusima majmunskih boginja. Za neke je to jasan pokazatelj da odande dolazi aktualna epidemija. Cijela stvar podsjeća na teoriju o koronavirusu, navodno nastalom u laboratoriju, koju znanstvenici smatraju malo vjerojatnom, ali ne i potpuno nemogućom.

Pogrešno i obmanjujuće, kaže DW. Točno je da se tamo eksperimentiralo, postoji i studija koju je ovaj Institut objavio u veljači 2022. i to je sve transparentno. Međutim, eksperimentiralo se samo s fragmentom virusa koji je sadržavao manje od trećine genoma virusa majmunskih boginja. Prema studiji, ovaj fragment je apsolutno siguran, jer ne postoji rizik da bi se mogao razviti u zarazni virus.

Je li glavni američki virolog Fauci vidovnjak?

Glavni američki imunolog Anthony Fauci dodijelio je sredstva za istraživanje i liječenje od virusa majmunskih boginja prije izbijanja trenutne epidemije – za neke je to jak pokazatelj da je ova epidemija planirana unaprijed.

DW kaže da je i ova teorija obmanjujuća. Do izdvajanja sredstava za financiranje istraživanja je zaista došlo. Od otkrivanja virusa majmunskih boginja 1958. godine je više od 50 godina poznato da se ljudi mogu zaraziti. Činjenica da postoje istraživački projekti o suzbijanju ovog virusa nije veliko iznenađenje. Potraga za pojmom “majmunske boginje” na stranicama američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) otkriva da su redovito financirani istraživački projekti o ovom virusu i liječenju majmunskih boginja. Štoviše, stručnjaci kritiziraju činjenicu da se još uvijek posvećuje premalo pažnje tako opasnim virusima i bolestima koje uzrokuju – sve dok se oni ne pojave u razvijenim industrijskim zemljama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.