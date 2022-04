Na društenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima je, navodno, ruski brod Moskva nakon što su ga pogodili ukrajinski projektili.

Na fotografijama, za koje strani mediji pišu da bi na njima zaista mogao biti potonuli ruski brod, vidi se mnoštvo čamaca za spašavanje oko broda koji je nagnut za otprilike 20 stupnjeva i tone. Iz njega se diže gusti crni dim.

Two low-resolution photos taken from different angles showed a large warship - apparently the Moskva - engulfed in smoke and keeling over in open waters.

It was not immediately possible to verify the photo’s authenticity, or date of original publication.https://t.co/rpwqoc9qZb