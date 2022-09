Podijeli:







Izvor: Pexels/Ilustracija

U satima prije najavljenog obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, Google je zabilježio porast upita iz Rusije, i to posebno jedne fraze.

“Kako napustiti Rusiju” fraza je koja se najviše guglala u Rusiji, a što se može vidjeti i na Google Trendsima.

Pitanje je najviše guglano oko 18 sati po lokalnom vremenu, nedugo nakon što se pojavila vijest o obraćanju ruskog predsjednika.

Ranije u utorak, ruski zastupnici jednoglasno su donijeli zakon kojim se u kazneni zakon uvode koncepti “mobilizacije” i “izvanrednog stanja”. To je, u kombinaciji s dužnosnicima postavljenim od strane Rusije na ukrajinskim okupiranim teritorijima koji pozivaju na “referendume” o aneksiji od 23. do 27. rujna, dovelo do raširenih nagađanja da će Putin uskoro objaviti opću mobilizaciju, prenosi Meduza.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.