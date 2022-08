Pogledajte snimku snažnog tajfuna koji ide prema japanskom otočju

Nacionalna meteorološka služba Ujedinjenog Kraljevstva objavila satelitsku snimku tajfuna Hinnamnor, u dosadašnjem dijelu godine najsnažnija tropska ciklona na sjevernoj hemisferi.

Mogao bi postati super tajfun. Prati ga snažan vjetar brzine i do 230 km na sat. Oluja se približava japanskom otočju Ryukyu.

Satellite loop of Typhoon #Hinnamnor - now the strongest northern hemisphere tropical cyclone so far this year. Forecast track highly uncertain as it approaches Japan's Ryukyu Islands. pic.twitter.com/kRlNVqlkih