Objavljeni novi podaci o vojnim gubicima Rusije i Ukrajine od početka rata

Ukrajina i Rusija objavili su nove podatke o vojnim gubicima.

Kako je objavio Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, od početka ruske invazije poginulo je oko 37.200 ruskih vojnika i drugih članova osoblja.

Uništeno je 1638 ruskih tenkova, 3815 oružanih borbenih vozila, 832 topničkih sustava, 247 MLRS-a, 108 sustava za protuzračno ratovanje, 217 zrakoplova i 187 helikoptera.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.07 were approximatelyhttps://t.co/CYxtWvAtpt pic.twitter.com/6B19i5Vu6P