Prilično zabrinjavajuć incident dogodio se najvećoj afričkoj zrakoplovnoj kompaniji nakon što su dva pilota, za vrijeme leta, zaspala. Piloti zaspali na visini od 11.277 metara.

The Aviation Herald objavio je vijest o incidentu koji se dogodio na letu iz Khartouma, glavnog grada Sudana, za Adis Abebu, glavni grad Etiopije.

Avion Boeing 737-800 letio je za kompaniju Ethiopian Airlines prema Adis Abebi kad su piloti zaspali na visini od 11.277 metara. Avion je nastavio letjeti, zadržavajući putanju i visinu.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf