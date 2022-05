Podijeli:







Izvor: Andrej ISAKOVIC / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas da Mađarska i Srbija mogu računati jedna na drugu u situaciji galopirajuće inflacije u Europi, prijeteće gladi u svijetu, rasta cijena i krize izazvane ratni sukobima u Ukrajini, a sankcije Bruxellesa Rusiji usporedio s atomskom bombom.

Dobra vijest je da, na temelju prethodnih razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Mađarska može računati na Srbiju i Srbija na Mađarsku jer su obje zemlje poljoprivredno jake i bit će osigurane u pogledu prehrambenih proizvoda, rekao je Orban na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na kojem je Mađarska zemlja-partner.

“Ako Mađarskoj nedostaje nešto – tu smo, ako nama nedostaje, zvat ćemo prvo Budimpeštu”, rekao je Vučić, koji je službeno otvorio Sajam.

On je zahvalio Orbanu na “prijateljskom i partnerskom odnosu prema Srbiji” i za “nevjerojatan napredak odnosa” dviju zemalja.

Mađarski premijer rekao je da Budimpešta ne pristaje na ekonomski neprihvatljive mjere koje se donose u Bruxellesu, usporedivši pojedine sankcije prema Rusiji s atomskom bombom, te upozorio da bi to moglo donijeti novi val migranata

Govoreći o ratu u Ukrajini, Orban je naglasio da je “Srbiji teško jer nije članica Europske unije (EU), a Mađarskoj jer je članica EU-a”.

“Teško je uvijek biti pametan, ali bilo šta da se dogodi, važno je da naše dvije zemlje mogu računati jedna na druga i u slučaju bilo kakve nedoumice, trudit ćemo se da usuglasimo naša stajališta, bilateralno i multilateralno”, ponovio je Orban.

On je ocijenio da će, kao što su liječnici bili heroji u vrijeme pandemije covida, to sada morati da budu poljoprivrednici jer treba osigurati da “svi imaju kruha na stolu” i hranu za sve kako bi se izbjegle migracije onih “koji će se boriti da prežive” u teškim uvjetima krize.

Srbijanski predsjednik uvjeren je da se “kriza još ne vidi” u punom svjetlu, ali da “teška zima čeka cijeli svijet”. Ustvrdio je kako Srbiji ništa ne nedostaje, ali da treba rješiti pitanje opskrbe energentima.

“Pitao sam premijera Orbana možemo li čuvati dio energenata u Mađarskoj, a on mi je u roku od sekunde rekao da nema problema i da je to riješeno, a da ćemo sljedećeg tjedna to i formalno završiti”, istaknuo je Vučić.

On je rekao da je Mađarska bila sedma zemlja EU-a po trgovinskoj razmjeni sa Srbijom, a danas je druga i da svota na godišnjoj razini “prelazi 200 milijuna eura”.

Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu jedna je od najvećih skupova u regiji, a ove godine okupio je oko 1.100 izlagača iz Srbije i još 21 države.

