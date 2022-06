Podijeli:







Izvor: Pixabay

Heather Lawrence bila je šokirana stanjem u kojem je pronašla svoju 90-godišnju majku Violet kada ju je posjetila u bolnici. "Krevet je bio natopljen urinom. Pelena između nogu također je bila natopljena urinom, a vrata su bila širom otvorena", kaže Heather za BBC.

Violet, koja je imala demenciju, prevezena je u Opću bolnicu Tameside u Manchesteru, u svibnju 2021. godine. Zdravlje joj se pogoršalo u bolnici, a zbog dugotrajnog izlaganja urinu razvila je upaljene prepone s gadnim osipom koji se protezao na trbuhu. Umrla je nekoliko tjedana kasnije.

Novo istraživanje, prikazano u emisiji BBC Radija 4, otkrilo je da su I drugi pacijenti s demencijom morali trpjeti slično poniženje.

Dr. Katie Featherstone, s Geller instituta za starenje i pamćenje na Sveučilištu Zapadni London, promatrala je skrb o pacijentima s demencijom u tri bolnice u Engleskoj i Walesu tijekom godine dana. Pronašla je pacijente kojima se nije pomoglo da odu na zahod.

“Identificirali smo ono što nazivamo kulturama pelena – svakodnevnu upotrebu pelena u brizi za sve ljude s demencijom, bez obzira na njihovu kontinenciju, ali i bez obzira na njihovu neovisnost”, kaže dr. Featherstone. Vremenski pritisci i premalo osoblja značili su da su se mnogi osjećali prisiljenima koristiti pelene kao “zaobilazno rješenje”.

Kada je Bessie (86) odvedena u Opću bolnicu Rotherham, 2019. godine, nakon što je pala kod kuće, nije imala problema s kontinecijom. Unatoč tome, kažu njezine kćeri Janine Ward i Susan Nurden, osoblje nije reagiralo kada je Bessie zatražila da ode na zahod.

“Nije bilo šanse da se moja mama tako uprlja”, kaže Janine. “Znala je što radi. Podigla bi prašinu kad je htjela otići na zahod, a ako ne odgovorite na vrijeme, ona bi se uznemirila i vikala”.

Dr. Featherstone kaže da ljudi s demencijom često zaboravljaju kako ići na zahod nakon što su naviknuti koristiti pelene. “Znamo da puno ljudi koji žive s demencijom i koji odlaze na bolnički tretman, napuštaju bolnicu s inkontinencijom”, kaže ona. “Dakle, samo nošenje pelena može dovesti do toga da ljudi počinju gubiti kontinenciju”.

“Veoma je važno da se obitelji zapitaju je li došlo do procjene kontinencije ili ne i tko je to učinio. To je nešto što će nedostajati ako nitko ne postavlja pitanja o tome.”

