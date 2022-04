Ove lažne vijesti o ratu u Ukrajini kruže internetom

Manipulirane fotografije i video-snimke, državna propaganda, lažne vijesti – informacije koje kruže o ratu u Ukrajini nisu uvijek autentične.

U svrhu točnog informiranja Deutsche Welle je provjerio neke od njih.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače vodi se dvostruki rat: na bojnom polju i na društvenim mrežama. U informacijskom ratu se koriste različita sredstva. Tim za provjeravanje činjenica na DW-u ukazuje na pojedine lažne tvrdnje i propagandu – i što se stvarno krije iza toga.

Tvrdnja: Ruska vlada tvrdi da na ulicama Buče nije bilo leševa kada je ruska vojska 30. ožujka napustila taj grad.

DW-provjera činjenica: Pogrešno.

DW-ov video iz Buče pokazuje da je ta tvrdnja pogrešna. Kako je vidljivo na satelitskim snimkama i iz izvješća očevidaca, već u ožujku su se nalazila tijela mrtvih ljudi na ulicama Buče.

Tvrdnja: Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, tvrdi da Rusija nije bombardirala gradove u Ukrajini. I da su snimke koje to pokazuju manipulirane video-snimke iz članica NATO-a.

DW-provjera činjenica: Pogrešno.

Višestruko je dokumentirano da je Rusija napadala gradove i civile u Ukrajini. Naš video pokazuje primjere. Istraživačka platforma Bellingcat dokumentira napade na civile. UN također stalno izvještava o civilnim žrtvama rata u Ukrajini.

Tvrdnja: Jedna žena je tvrdila na TikToku da su ukrajinske izbjeglice na željezničkom kolodvoru u Euskirchenu pretukle jednog 16-godišnjeg volontera ruskog podrijetla koji je pomagao izbjeglicama. Te da je dečko nešto kasnije podlijegao ozljedama.

DW-provjera činjenica: Pogrešno.

Kako pokazuje video DW-a, ta je tvrdnja pogrešna. Nadležna policija u Bonnu je potvrdila: u Euskirchenu se nije dogodio takav zločin. Osim toga, žena koja je širila tu informaciju se kasnije ispričala i u video-snimci rekla da ju je prevario jedan poznanik.

