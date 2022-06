Ovako bi Rusija mogla pokušati zaobići naftne sankcije Europske Unije

Moskva bi mogla odgovoriti na europske sankcije ruskoj naftnoj industriji traženjem drugih kupaca za svoju sirovu naftu ili smanjenjem proizvodnje kako bi održala visoke cijene.

Takve akcije imale bi globalni ekonomski učinak – osim ako OPEC ne intervenira, piše CNBC.

Čelnici Europske Unije u ponedjeljak su se složili oko uvođenja zabrane uvoza 90 posto ruske sirove nafte do kraja godine u sklopu šestog paketa sankcija Rusiji otkako je napala Ukrajinu.

“Ruski odgovor očito će biti podvrgnut pažljivom praćenju”, navodi u bilješci u utorak Helima Croft, voditeljica globalne robne strategije u RBC Capital Markets.

Međunarodnoj energetskoj agencija navodi da je Rusija treći najveći svjetski proizvođač nafte nakon SAD-a i Saudijske Arabije, te drugi najveći izvoznik sirove nafte nakon Saudijske Arabije.

“Ono što se sada događa promijenit će trgovinu naftom i prirodnim plinom u budućnosti. Cijene nafte neće uskoro pasti, a posljedice ruskih sankcija osjećat će se još nekoliko godina”, rekao je Hossein Askari, profesor na poslovnoj školi Sveučilišta George Washington. “SAD je trebao upotrijebiti snažne preventivne sankcije Rusiji i biti oštriji prema proizvođačima nafte kako bi povećali proizvodnju.”

Mihail Uljanov, predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, rekao je da će zemlja tražiti druge kupce za svoju naftu.

“Kao što je ispravno rekla jučer, #Rusija će pronaći druge uvoznike”, rekao je Uljanov putem Twittera, misleći na predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.

