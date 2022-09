Osmero ljudi poginulo na ruskom vulkanu, spašavanje zaustavljeno zbog vjetrova

Podijeli:







Izvor: MAXIM FESYUNOV / AFP

Osam ljudi poginulo je penjući se na vulkan Ključevskaja Sopka na dalekom istoku Rusije, a hladni vjetrovi zaustavili su pokušaje spašavanja, piše ruska novinska agencija Interfax, a prenosi Reuters.

Lokalne su vlasti prvo izvijestila da je šest ljudi poginulo, a da se vjeruje da je još šest zaglavljeno iz skupine od 12 osoba, među kojima su i dva vodiča. No, kasnije su vlasti područja Kamčatke izvijestile da je još dvoje ljudi umrlo, a da je tu informaciju poslao jedan od vodiča koji s vulkana s vlastima komunicira satelitskim telefonom.

Skupina od 12 osoba krenula je u utorak na vulkan visok 4.754 metra, ali je u subotu naišla na probleme kada su neki iz grupe poginuli u padu na visini od gotovo 4.200 metara.

Spasitelji su pokušali doći do njih u nedjelju, ali su se morali vratiti jer su jaki vjetrovi spriječili slijetanje njihova helikoptera. “Trebali su sletjeti na visini od 3.300 metara, ali zbog olujnog vjetra od 30 metara u sekundi to nisu uspjeli, unatoč dva pokušaja u razmaku od nekoliko sati”, rekli su spasitelji. Kazali su da će ponovno pokušati doći do skupine sutra ako vremenski uvjeti dopuste.

Ključevskaja Sopka je najviši od preko 160 vulkana, čiji se snježni vrhovi nadvijaju nad ruskim poluotokom Kamčatka. Dio je UNESCO-ve svjetske baštine zbog svoje iznimne prirodne ljepote. Temperature na planini mogu doseći i minus 14 stupnjeva Celzijevih preko noći.

Spasioci upozoravaju da se planina, koju čine humci vulkanskog kamenja pomiješanog sa snijegom i ledom, smatra posebno opasnom za penjače zbog svoje nadmorske visine i rizika od vulkanske erupcije. Do erupcija dolazi svakih četiri ili pet godina, a znanstvenici upozoravaju da je aktivnost tog vulkana posljednjih godina znatno povećana.