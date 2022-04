Orban je pobjedom “spriječio rat u Mađarskoj”

Podijeli:







Izvor: N1/Katarina Brečić

Mađari su izabrali. I većina nije imala dilemu. Viktor Orban i Fidesz pobijedili su s 53 posto glasova, odnosno odnijeli su dvotrećinsku većinu u parlamentu. Dan nakon izborne pobjede, dok na ulicama razgovaram sa stanovnicima glavnog grada, dojam je posve drugačiji.

Većina nam kaže – htjeli smo promjenu. Ne čudim se što uporno pred mikrofonom govore oni koji su izabrali ujedinjenu oporbu. Jer Budimpešta je glasala suprotno od ostatka Mađarske i mi razgovaramo samo s onima koji govore engleski jezik. Pa nam tako jedan mladi stanovnik kaže da je pobjeda Viktora Orbana očekivana, ali nije zadovoljan. Jasno mu je što se dogodilo.

“Orban je rekao građanima da mogu birati između rata i sigurnosti. Izgleda da su ljudi izabrali sigurnost”, objašnjava.

Drugi, također mladi stanovnik Budimpešte, koji radi kao konstrukcijski radnik u centru grada, također nije sretan: “Ovo je očekivani rezultat. Treba nam promjena. Ali nisam siguran da bi bilo bolje da se promjena dogodila. Svakako sam umoran od naše vlade”.

I nastavljamo tako ispitivati ljude i jedva uspijevamo pronaći Fideszovog pristašu. Ne govori engleski, ali uz naše izgovaranje imena Viktor Orban i pokazivanja palca prema gore i dolje, on podiže palce obje ruke, smiješi se i govori – Viktor Orban.

Orban je osvojio četvrti uzastopni mandat na čelu mađarske vlade. 12 godina na vlasti. Blizu je Angeli Merkel koja je vladala 16 godina Njemačkom. Orban ponovno kontrolira sve najviše institucij, može samostalno mijenjati Ustav. Šest stranaka oporbe ujedinilo se, izabralo konzervativca Petera Marki-Zaya, oca sedmero djece, da ih vodi. Bezuspješno. Orban ima petero djece.

To očito nije bilo presudno. Presudno je bilo to što se kampanja nije vodila o ekonomskim pitanjima, a inflacija u Mađarskoj je visokih 8.3 posto. Nije se vodila oko korupcije u državnim strukturama. A ima je. Nije se vodila oko neovisnosti pravosuđa. A analitičari i slobodni mediji kažu da nije neovisno. To je željela oporba. Kampanja se vodila oko nedavno započetog rata u Ukrajini. Umjesto da oporba iskoristi bliskost Viktora Orbana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Orban je ratnu situaciju okrenuo u svoju korist. Doduše, oporba je pokušala nametnuti tezu da je glas za Orbana glas za Putina. No Mađari su povjerovali u nešto posve drugo. Povjerovali su Orbanu da je on jamac mira i sigurnosti, a da će oporba uvući Mađarsku u rat. Isprva zvuči naivno i smiješno, ali zapravo efikasno. Orban dugi niz godina njeguje dobre odnose s Putinom. Kao i brojne europske zemlje ovisi o ruskim energentima. No ostaje pitanje zašto, kao druge europske zemlje ne kaže jasno da je Putin agresor. Orban je prihvatio europske sankcije Rusiji, ali ne dozvoljava prijevoz oružja za pomoć Ukrajini preko Mađarske. Jedan hrvatski diplomat jednom prilikom mi je objašnjavao da trećina mađarskog BDP-a ovisi o uvozu i redistribuciji energenata iz Rusije. I zato je Orban blag prema Putinu.

Uspjeh na izborima Orban može zahvaliti i skupoj i agresivnoj kampanji, korištenju javnih sredstava u promidžbene svrhe, dijelu medija koje kontrolira. Ali i svojoj karizmi. Mađarski jezik ne razumijem, ali energiju da. Čelnik oporbe, Peter Marki-Zay, nema je. Uspio je izgubiti i u svom okrugu. Pobjednički govor Viktora Orbana slušala sam uživo u izbornom stožeru Fidesza. Odašilje energiju državnika kojem se vjeruje. Daje pljusku i Bruxellesu. Njegova pobjeda, kaže, vidi se s Mjeseca, a kamoli iz Bruxellesa. U govoru se dotaknuo i svojih protivnika – soroševaca, zapadnih medija i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji ga je prije dva tjedna pozvao da se odluči, Putin ili Europa. Zelenski mu je vjerojatno na taj način i pomogao u kampanji. Viktor Orban jedini je europski dužnosnik koji trenutnom heroju većine slobodnog svijeta, Zelenskom, može odbrusiti, a pritom ostvariti veliku pobjedu na izborima u članici EU-a. Dobar nastup i karizmu ima. Šteta što su mu vrijednosti posve krive. Liberalni Mađari mogu barem biti zadovoljni što je propao referendum o LBGT propagandi nad maloljetnicima, koju Orban iz neobjašnjivog razloga vidi i smatra opasnom. Tako da će se pritisci Bruxellesa po pitanju prava manjina i vladavine prava vjerojatno nastaviti, a pljuska, koju su u nedjelju navečer dobili od Orbana, ubrzo prestati boljeti.

