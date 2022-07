Mađarska proglasila izvanredno energetsko stanje

Mađarski premijer Viktor Orban sazvao je sastanak vlade u srijedu kako bi se raspravljalo o problemima opskrbe koji utječu na europsko energetsko tržište, objavio je Orbanov glasnogovornik u priopćenju, prenosi Reuters.

U priopćenju se navodi da je premijer sazvao sastanak zbog rasta cijena energije kao posljedice rata u susjednoj Ukrajini i mogućnosti nestašice plina u Europi u jesen i zimu. Orban je na Facebooku objavio fotografiju sastanka uz napis: “Energetska kriza u Europi!”

Orbanov savjetnik Gergely Gulyas rekao je da je vlada proglasila izvanredno energetsko stanje.

Odobreno je sedam mjera kojima bi se osigurala energija potrebna za zimu.

Ministar vanjskih poslova dobio je ovlaštenje za kupnju dodatnog plina.

