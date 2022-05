Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer se sastala s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom zbog mađarskog protivljenja zajedničkom embargu Unije na rusku naftu. Von der Leyen je nakon sastanka rekla da je ostvaren napredak i da su razjašnjena neka pitanja s Orbanom.

“Napredovali smo, no još ima posla”, dodala je, što zapravo znači da još uvijek nije postignut nikakav konkretan dogovor s Mađarskom.

Ta zemlja svoj pristanak na šesti europski paket sankcija Moskvi uvjetuje jamstvima da će imati osiguranu dobavu energenata ako se uvede embargo na kupnju ruske nafte.

Kako je pojasnio jedan europski diplomat za France Presse, Mađarska bi za sigurnu opskrbu naftom trebala novi naftovod koji bi je povezao s Hrvatskom, koja ima pristup moru. Stoga traži jamstva da će se Zagreb angažirati na izgradnji te infrastrukture, kao i jamstva o europskim financijskim sredstvima.

“Oni koji imaju more i luke mogu donijeti naftu na tankerima. Da ga (more) nisu uzeli od nas, i mi bismo imali luku”, rekao je Orban u razgovoru za državni mađarski radio prošlog petka, kako prenosi Politico koji tumači da je Orbán mislio na jadransku obalu.

