Niste potpuno izgubljeni? Možete zamisliti da radite 5 puta tjedno, a da odmah ne patite od burnouta (burnout sindrom ili sindrom izgaranja je stanje emocionalne, fizičke i mentalne iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim i dugotrajnim stresom). Onda nam se javite!, stoji u oglasu trgovačkog supermarketa Edeka u Njemačkoj.

Ono što zvuči kao šala zapravo je pravi oglas za posao iz supermarketa Edeka u Detmoldu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Voditelji trgovine Edeka Gebhardt objavili su oglas u regionalnim novinama “Lippe aktuell” početkom rujna. Neobičan oglas ovih dana “kruži” internetom i zabavlja čitatelje, a ima i onih koji smatraju kako izaziva diskriminaciju.

