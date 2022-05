Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Lipanj donosi novi paket pomoći kroz koji njemačka savezna vlada želi upotrijebiti različite mjere da bi ublažila snažan financijski pritisak koji inflacija i posljedice rata u Ukrajini imaju na Nijemce. Zato će od 1. lipnja, vlada uvesti neke promjene koje će utjecati na milijune stanovnika u Njemačkoj.

U nastavku pročitajte što sve stanovnike čeka od 1. lipnja:

Karta od 9 eura

U lipnju, srpnju i kolovozu svi mogu koristiti lokalni i regionalni prijevoz diljem Njemačke po povoljnoj cijeni od 9 eura mjesečno. Prodaja u njemačkoj željeznici i brojnim prijevozničkim tvrtkama traje već nekoliko dana, a od 1. lipnja vrijedi: karta od 9 eura. Kartu možete koristiti mjesec dana u lokalnom i regionalnom prijevozu diljem Njemačke. Snižena ponuda bit će dostupna i u srpnju i kolovozu, no tada je potrebno kupiti novu kartu. Željeznička podružnica DB Regio želi u startu povećati svoj kapacitet u regionalnom prometu za 250 putovanja. 50 dodatnih vlakova koristit će se prvenstveno na turističkim rutama. Željeznička tvrtka Abellio također povećava kapacitete na popularnim linijama.

Gorivo

Benzin, dizel i prirodni plin sve su jeftiniji – barem od lipnja do kolovoza. Jer savezna vlada ovih mjeseci smanjuje porez na energente na goriva na minimum dopušten u EU-u.

Prema ADAC-u bi u sljedećim mjesecima cijene bile:

– litra benzina: oko 35 centi jeftinije (30 centi smanjenje poreza na energiju plus 5 centi uštede na PDV-u)

– litra dizela: oko 17 centi jeftinije (14 centi smanjenje poreza na energiju plus 3 centa uštede na PDV-u)

– jedan megavat sat prirodnog plina: 4,54 eura manje (odgovara cca. 6,16 centi po kilogramu)

Međutim, ADAC i ACE (Autoclub Europa) savjetuju da ne čekate do 1. lipnja za točenje goriva. Kao prvo, očekuju se dugi redovi i uska grla; S druge strane, vrlo je moguće da će benzinske crpke prvih nekoliko dana lipnja i dalje prodavati gorivo po staroj cijeni koju su kupili u prethodnom mjesecu.

Ulazak u Njemačku

Od 1. lipnja zasad se ukida propis 3G pri ulasku u Njemačku. Budući da broj zaraženih koronom i dalje opada, ministar zdravstva Karl Lauterbach kaže da će se uvjeti za ulazak ublažiti tijekom ljeta.

“Ukinut ćemo pravilo 3G pri ulasku u zemlju do kraja kolovoza”, rekao je SPD-ov političar novinama medijske grupe Funke. Od 1. lipnja oni koji se vraćaju i drugi koji ulaze u zemlju više neće morati to dokazivati. cijepljeni su, oporavljeni ili testirani. Trenutačno važeći propis o ulasku u zemlju traje do 31. svibnja i dalje zahtijeva dokaz 3G za sve osobe starije od dvanaest godina.

Međutim, stroga pravila i dalje vrijede za područja s varijantom virusa: svi koji uđu u Njemačku iz takvih područja i dalje moraju biti u karanteni 14 dana. U ovom trenutku, međutim, nijedna zemlja nije definirana kao područje s varijantom virusa.

Internet

Nakon nevjerojatnih 27 godina, vrijeme je da se oprostimo od onoga što je nekoć na tržištu bio vodeći internetski preglednik, Internet Explorer, softverske tvrtke Microsoft. Ako ga još uvijek imate instaliranog, morate ga ažurirati. Povezani programi iz paketa Office, uključujući Office, više ne podržavaju stari preglednik. Oni koji ostaju vjerni Microsoftu već nekoliko godina imaju moćniji preglednik Edge. Koristi ga otprilike svaki deseti korisnik dok se dvije trećine oslanja na Google Chrome.

Grijanje

Od 1. lipnja Zakon o subvencioniranju troškova grijanja rasterećen je posebno onima koji imaju pravo na stambenu naknadu. Primjenjivat će se do kraja svibnja 2032. Više od 700.000 kućanstava bi trebalo imati koristi od toga.

Naime, njemački Bundestag usvojio je prijedlog zakona prema kojem će se u uvjetima povećanih troškova grijanja, korisnicima stambene naknade, između ostalog, ove godine osigurati jednokratnu subvenciju troškova grijanja. Prema nacrtu, osobe koje se financiraju prema Saveznom zakonu o pomoći pri osposobljavanju (BAföG) i Zakonu o pomoći u naprednom osposobljavanju, kao i primatelji stipendija za stručno osposobljavanje i naknade za obuku, imat će pravo na jednokratnu financijsku pomoć. Za one koji imaju pravo na stambenu naknadu, subvencija bi trebala iznositi 135 eura (uključen jedan član kućanstva) ili 175 eura (uključena dva člana kućanstva), uz dodatnih 35 eura za svakog dodatnog člana kućanstva. Za ostale korisnike subvencija bi trebala iznositi 115 eura.

Vlada je na svojoj mrežnoj stranici izvijestila kako oko 710.000 kućanstava prima stambenu potporu, oko 370.000 ljudi prima potporu prema Saveznom zakonu o pomoći u osposobljavanju, oko 75.000 ljudi prima potporu prema Zakonu o pomoći u usavršavanju i oko 65.000 ljudi koji primaju pomoć u stručnom osposobljavanju ili osposobljavanju”. Savezna vlada bi trebala imati dodatne izdatke od oko 189 milijuna eura kao rezultat subvencije 2022. godine.

Aldi i plaće

Trgovački centar Aldi je povećao plaću svojim radnicima. Minimalna plaća će od lipnja biti 14 eura umjesto dosadašnjih 12,40 eura.

Pravilnik o koronavirusu

Rijetko tko više prati pravila o pandemiji koronavirusa, ali razna pravila o koronavirusu, poput pravilnika o cijepljenju, bit će produljena u lipnju.

Plaćanje

U njemačkoj medijskoj tvrtki Sky korisnici više ne mogu plaćati izravnim plaćanjem od lipnja, ali mogu birati između alternativnih usluga plaćanja kao što su PayPal ili Klarna.

Njemačka željeznica

U budućnosti korisnici Njemačke željeznice (Deutsche Bahn) više neće moći koristiti stečene bonus bodove kao BahnComfort, već kao statusne bodove u novom sustavu.

Istječe digitalni certifikat o cijepljenju protiv korone

U lipnju 2021. mnogi su prvi put digitalizirali svoje certifikate o cijepljenju protiv korone i trenutačno primaju poruku iz svoje aplikacije CovPass ili Corona za upozorenje: Ako nisu registrirali dopunsko cijepljenje, njihov digitalni certifikat o cijepljenju uskoro će automatski isteći jer je valjanost postavljena do 365 dana. Međutim, to ne znači da gubite status cijepljenja.

Institut Robert Koch (RKI) objašnjava da je potrebno ažurirati samo odgovarajuće certifikate: Uskoro možete sami izvršiti potrebno ponovno izdavanje u aplikaciji sa samo nekoliko klikova. Prije isteka vaših certifikata, ažuriranje će biti dostupno u aplikaciji trgovine dostupne za funkciju ponovnog izdavanja.

Vozačke dozvole iz inozemstva

Ako želite da vam se vozačka dozvola iz zemlje koja nije članica EU-a prepiše u Njemačkoj, morate položiti ispit iz teorije i prakse – osim ako dotična država nije sklopila ugovor o priznavanju s Njemačkom, kao što su Švicarska, Australija, SAD ili Kanada.

Vozačke dozvole iz Velike Britanije i Sjeverne Irske, Albanije (od datuma izdavanja 24. siječnja 2017.), Kosova (od datuma izdavanja 1. ožujka 2018.) i Moldavije nove su na ovom popisu zemalja od 1. lipnja vozačke dozvole i albanske razred AM, još uvijek se mora položiti ispit iz vožnje, piše Fenix Magazin.

