Od covida u SAD-u dosad umrlo više od milijun ljudi

Izvor: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Ilustracija

Sjedinjene Američke Države sad su zabilježile preko milijun smrtnih slučajeva od covida-19, pokazuju podaci novinske agencije Reuters, čime je ta nekada nezamisliva prijelomnica prijeđena otprilike dvije godine nakon prve pojave ove bolesti u toj zemlji.

Podatak o milijun preminulih snažan je podsjetnik na strašne gubitke izazvane pandemijom u vrijeme kada su mnogi počeli polako zaboravljati na opasnost koju ovaj virus predstavlja, a znači da je od posljedica bolesti izazvane koronavirusom umro svaki 327. Amerikanac, odnosno, više od ukupnog stanovništva San Francisca ili Seattlea.

Do trenutka kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. ožujka 2020. proglasila covid-19 globalnom pandemijom, virus je u Sjedinjenim Državama odnio 36 života. U mjesecima koji su uslijedili smrtonosni se virus proširio poput šumskog požara, pronalazeći plodno tlo u gusto naseljenim urbanim područjima kao što je New York City, da bi zatim dosegnuo svaki i najudaljeniji kutak te goleme zemlje.

Do lipnja 2020., broj umrlih u SAD-u premašio je ukupan broj poginulih američkih vojnika u Prvom svjetskom ratu, da bi do siječnja 2021., kada je zabilježeno preko 405.000 umrlih, premašio američke vojne gubitke u Drugom svjetskom ratu.

U jednom razdoblju u siječnju prošle godine, u SAD-u je svakodnevno u prosjeku umiralo više ljudi od koronavirusa nego što ih je poginulo u napadima na New York 11. rujna 2001.

Sa 6,7 milijuna potvrđenih smrti na globalnoj razini, nema puno mjesta na svijetu koja ova bolest nije poharala. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, stvarni broj žrtava – koji uključuje one koji su umrli od posljedica komplikacija covida-19 kao i one koji su umrli od neizravnih posljedica izbijanja pandemije – vjerojatno je bliži razini od 15 milijuna.

Iako se do sada svijet većinom počeo vraćati na “staro normalno”, znanstvenici već rade na novoj buster dozi jer virus nastavlja mutirati. “Ni u kojem slučaju nije gotovo”, kazao je nedavno glavni medicinski savjetnik predsjednika Joea Bidena Anthony Fauci. “Još uvijek se nalazimo u globalnoj pandemiji”.

