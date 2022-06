Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije 24. veljače 2022. godine.

Kako tvrdi Ukrajina, u proteklih 112 dana invazije, poginulo je oko 32.750 ruskih vojnika, što je 250 vojnika više nego jučer.

Pri tome je uništeno 1440 ruskih tenkova, 3528 oklopnih borbenih vozila, 722 topnička sustava, 230 MLRS-a, 97 sustava za protuzračno ratovanje, tvrde Ukrajinci.

Glavni stožer ukrajinskih Oružanih snaga također navodi da je uništeno i 213 ruskih zrakoplova, 179 helikoptera te 13 brodova.

Rusi su tijekom proteklog dana najveće gubitke pretrpjeli i Bahmutu i u smjeru Sjeverodnjecka.

