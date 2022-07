Objavljeni novi podaci: Koliko je vojnika Rusija dosad izgubila u ratu?

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije, 24. veljače.

Kako tvrdi Ukrajina, dosad je poginulo oko 35.750 ruskih vojnika, što je 150 vojnika više nego jučer.

Uništeno je 1.577 ruskih tenkova, 3.736 oklopnih borbenih vozila, 796 topničkih sustava, 105 protuzračnih sustava.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine također navodi da su Rusi tijekom invazije ostali bez 217 zrakoplova, 186 helikoptera i 15 brodova.

