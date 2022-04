Objavljeni novi obavještajni podaci: Ruski zapovjednici bit će zabrinuti

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove operativne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kako pišu Britanci, ruski zapovjednici bit će zabrinuti zbog vremena koje je potrebno za pokoravanje Mariupolja. Usklađeni ukrajinski otpor ozbiljno je testirao ruske snage i preusmjerio ljude i materijalna sredstva, usporavajući napredovanje Rusije drugdje.

U Mariupolju se vode teške borbe, a pokušaju da se zauzme grad uzrokovao je velike gubitke među stanovnicima.

“Velika područja infrastrukture su uništena, a stanovništvo je pretrpjelo značajne žrtve”, navode britanski obavještajci.

“Gađanje naseljenih područja unutar Mariupolja u skladu je s ruskim pristupom Čečeniji 1999. i Siriji 2016.”, navodi britansko ministarstvo obrane, dodajući da se takvi napadi događaju unatoč tvrdnjama ruskog ministarstva obrane od 24. veljače 2022. da Rusija neće napadati gradove niti prijetiti ukrajinskom stanovništvu.

