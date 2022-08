Najmanje sedam ruskih zrakoplova uništeno je u eksplozijama na Krimu u utorak, pokazale su satelitske snimke.

CNN navodi da bi ovo mogao biti najveći ruski vojni gubitak u jednom danu kada je riječ o zrakoplovima od Drugog svjetskog rata.

“Čini se da su uništeni ratni zrakoplovi bombarderi Su-24 i višenamjenski borbeni zrakoplovi Su-30”, rekao je Peter Layton, suradnik na Institutu Griffith Asia i bivši pilot australskog ratnog zrakoplovstva.

VEZANA VIJEST Nova analiza: Je li napad na Krimu bio početak ukrajinske protuofenzive?

Dodao je da su još dva ratna zrakoplova oštećena u napadu. U dnevnom izvješću o ruskim vojnim gubicima, ukrajinske Oružane snage u srijedu su navele da je uništeno dodatnih devet zrakoplova.

Videozapis na društvenim mrežama, koji je potvrdio i geolocirao CNN, pokazuje dim koji se diže iz baze prije nego što je potresu tri velike, vatrene eksplozije. Dvije eksplozije dogodile su se gotovo istovremeno, a treća se dogodila ubrzo nakon toga.

Satelitske fotografije također pokazuju da su eksplozije spalile dio vegetacije oko dijela zračne baze.

Osnivač i kreativni direktor Bellingcata (skupina istraživačkih novinara sa sjedištem u Nizozemskoj koja se specijalizirala za provjeru činjenica i obavještajne podatke) Eliot Higgins na Twitteru je podijelo sateliste snimke koje pokazuju rusku vojnu bazu prije i nakon napada.

First unrectified images of Saki Air Base in Crimea via @planet following yesterday's multiple explosions. There's clearly been a massive fire across the base following whatever happened there: pic.twitter.com/vQJa6ljMEv