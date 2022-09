Objavljene fotografije topova i projektila: Hrvatsko oružje navodno u Ukrajini

Stranica Ukraine Weapons Tracker objavila je fotografije oružja koje je stiglo u pomoć ukrajinskoj vojsci i koje je navodno hrvatsko.

#Ukraine: Recently delivered Croatian 🇭🇷 M-46 130mm field guns are already used by the Ukrainian army on front-lines in #Donetsk Oblast. Along with M-46 guns the Ukrainian army received a significant amount of ammo- in these photos we can see Croatian-made OF-482M HE projectiles. pic.twitter.com/FxKwRwG6WP