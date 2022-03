Objavljena snimka razorenog Mariupolja iz zraka: Kao Varšava 1941.

Bakhti Nishanov, koji radi za OSCE, objavio je na Twitteru video razorenog Mariupolja.

“Izbjegavao sam objavu uništenja u Ukrajini, ali rusko razaranje Mariupolja mora biti objavljeno. 90 posto grada je nestalo. Poljski predsjednik Duda je rekao da izgleda kao Varšava 1944. i u pravu je”, napisao je.

Video je snimljen dronom.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0