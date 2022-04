Objavljena snimka iz čeličane u Mariupolju: Dva mjeseca nismo vidjeli nebo

Azovski bataljon objavio je snimku iz čeličane u Mariupolju u kojoj se skrivaju vojnici i civili.

Snimku pokazuje obitelji s djecom, skrivene u bunkeru metalurške tvornice Azovstal u opkoljenom Mariupolju. Prema njihovim tvrdnjama, tamo se obitelji skrivaju već tjednima.

Žene i djeca su među onima koji se skrivaju u tunelima ispod čeličane, a djevojka na snimci kazala je kako je napustila dom 27. veljače i otad nisu vidjeli ”ni nebo ni sunce”.

Inside the Azovstal steel plant in #Mariupol, where more than 1,000 civilians (children, women, elderly) were hiding in the basement for almost two months.



Children are playing and keeping each other company but they are saying they want to go home, go outside in the sun 💔 pic.twitter.com/W108b6nNZY