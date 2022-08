Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj je objašnjeno kako ruske snage koriste nuklearku za sijanje straha među zapadnim silama.

Ruske snage vjerojatno koriste ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporižje u Enerhodaru kako bi iskoristile zapadne strahove od moguće nuklearne katastrofe u Ukrajini. Vjerojatno je da to čine kako bi smanjili volju Zapada da nastavi pružati vojnu pomoć ukrajinskoj vojsci.

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi rekao je 3. kolovoza da je ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižje, koja je pod ruskom okupacijom, “potpuno izvan kontrole” i da je “svako načelo nuklearne sigurnosti prekršeno” u nuklearki.

Također je upozorio da ruske snage ne poštuju fizički integritet elektrane te je zamolio Rusiju i Ukrajinu da brzo omoguće posjet promatrača IAEA-e kompleksu.

Šef okupacijske administracije Evgenij Balicki odgovrio je da je IAEA dobrodošla u elektranu.

