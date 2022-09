Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je u subotu da je ukrajinska vojska dosad oslobodila 2500 četvornih kilometara u oblasti Harkiv.

Rezultat je to ukrajinske ofenzive koja traje već danima. Objavljena je i karta koja prikazuje koliki teritorij je u ovom dijelu ukrajinska vojska oslobodila. Crvenom su bojom označena ruska napredovanja, a plavom ukrajinski protunapad. Dio koji je označen žutom bojom prikazuje mjesta pod ruskom kontrolom.

Ukraine's counteroffensive in Kharkiv Oblast as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar pic.twitter.com/RKqCdo2Pr7