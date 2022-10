Obavještajci: Rusko povlačenje iz ukrajinskog grada značajni korak nazad

Britansko ministarstvo obrane je rusko povlačenje iz ukrajinskog grada Limana nazvalo "značajnim političkim nazadovanjem".

U svom dnevnom ažuriranju ministarstvo je reklo da su snage vjerojatno imale “teške gubitke” dok su se povlačile, dodavši da je taj potez doveo do daljnjeg vala javnih kritika visokih dužnosnika prema ruskom vojnom vodstvu.

