Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Britanski obavještajci ističu da je Rusija postigla manji napredak u nekim područjima otkako je svoj fokus prebacila na potpunu okupaciju Donbasa. Navode da bez dovoljno logističke i borbene potpore, Rusija tek treba postići značajan napredak.

“Odluka Rusije da opkoli, a ne napadne čeličanu Azovstalj znači da mnoge ruske jedinice ostaju fiksirane u gradu i ne mogu se prerasporediti. Ukrajinska obrana Mariupolja također je iscrpila mnoge ruske jedinice i smanjila njihovu borbenu učinkovitost”, navode Britanci.

“Rusko ministarstvo obrane predložilo je da isplate odštete za obitelji preminulih vojnika nadziru vojni, a ne civilni dužnosnici. To vjerojatno odražava želju da se od domaćeg stanovništva sakrije pravi razmjer ruskih gubitaka”, stoji u priopćenju britanskog ministarstva.

