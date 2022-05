Obavještajci opisali neuspjehe ruskih elitnih desantnih postrojbi u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane jutros je objavilo novi izvještaj vojnih obavještajaca, u kojima se opisuju neuspjesi ruskih elitnih desantnih postrojbi.

Ruske elitne desantne jedinice, poznatije kao VDV, pretrpjele su teške gubitke od početka rata, navodi se u izvješću.

Postrojba koja sadrži oko 45.000 vojnika bila je uključena u nekoliko “značajnih taktičkih neuspjeha”, pišu britanski obavještajci.

“To uključuje pokušaj napada na Kijev putem aerodroma Hostomel u ožujku, zastoj napretka prema Izjumu od početka travnja te nedavno neuspješni i itekako skupi pokušaj prelaska rijeke Donjeck kod Siverskog”, navodi se u izvješću.

“VDV je poslan u misije za koje bi bolje bilo koristiti teže oklopljeno pješaštvo te je tijekom rata zbog toga pretrpio teške gubitke”, navodi se u izvješću.

“Neuspješne misije te postrojbe vjerojatno održavaju strateške pogreške u korištenju tog resursa te neuspjeh ruskih snaga da osiguraju prevlast u zraku”, stoji u izvješću

“Pogrešno korištenje VDV-a odražava loše izbalansirano stanje u ruskoj vojsci, unatoč 15 godina velikih ulaganja”, zaključuju britanski obavještajci.

