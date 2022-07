Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnoviji izvještaj svojih vojnih obavještajaca.

U izvješću se navodi da će sad, kad su se ukrajinske snage povukle iz Lisičanska, posljednjeg većeg grada u regiji Luhansk koji je bio pod kontrolom Kijeva, “gotovo sigurno” prebaciti na pokušaj osvajanja regije Donjeck. Velik dio Donjecka je i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qH7DudnPCh