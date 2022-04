Obavještajci objasnili zašto su ruske snage odustale od juriša na čeličanu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu koja je ušla u 58. dan.

“Putinova odluka da se blokira čeličana Azovstal vjerojatno ukazuje na želju da se obuzda ukrajinski otpor u Mariupolju i oslobodi ruske snage za raspoređivanje negdje drugdje u istočnoj Ukrajini”, navode britanski obavještajci.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je naredio svojim zapovjednicima da odustanu od juriša na čeličanu Azovstal u Mariupolju. Umjesto toga, naredio je trupama da zatvore područje tako čvrsto da čak ni “muha ne može proći”.

Britanci navode da bi potpuni ruski napad na čeličanu doveo do značajnih žrtava među ruskim trupama, a to bu dodatno smanjilo njihovu ukupnu borbenu učinkovitost.

Ističu da je nastavljeno teško granatiranje u istočnom Donbasu te da ruske snage nastoje dalje napredovati prema naseljima Krasni Liman, Buhajikva, Liman i Popasna.

“Unatoč novom fokusu Rusije, još uvijek ih muče gubitci koje su pretrpjeli ranije u sukobu. Kako bi pokušali obnoviti svoje iscrpljene snage, pribjegli su tranzitu neoperativne opreme natrag u Rusiju na popravak”, objavilo je britansko ministarstvo.

