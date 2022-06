Podijeli:







Američki političari, među kojima i bivši predsjednici Barack Obama i Donald Trump, presudu Vrhovnog suda SAD-a, kojom je u petak poništena odluka suda iz 1973. godine, kojom je ženi priznato ustavno pravo na pobačaj u cijeloj zemlji, komentirali su kao "povijesnu pobjedu", u slučaju republikanaca, ili, poput demokrata, oštro napali kao korak natrag za slobode građana.

„Osim što nas je Vrhovni sud ovom presudom unazadio gotovo 50 godina, njome je vrlo osobnu odluku pretvorio u ideološki i politički hir, što je napad na osnovne slobode milijuna Amerikanaca“, izjavio je bivši predsjednik Barack Obama.

Bivši republikanski predsjednik Donald Trump pozdravio je odluku Vrhovnog suda.

“To je u skladu s Ustavom, vratiti prava gdje su već dugo trebala biti… Ovo sve vraća natrag (saveznim) državama kojima je oduvijek i pripadalo”.

Vrhovni sud SAD-a u petak je poništio presudu u slučaju Roe protiv Wadea iz 1973. kojim je na saveznoj razini priznato ustavno pravo žene na pobačaj te je on legaliziran u cijeloj zemlji. Odluka Vrhovnog suda tumači se kao pobjeda republikanaca koji žele ograničiti ili zabraniti pobačaj.

Konzervativna većina u Vrhovnom sudu je omjerom glasova 6-3 potvrdila legalnost zakona u Mississippiju kojim se zabranjuju pobačaji nakon 15. tjedna trudnoće.

Nancy Pelosi, predsjednica Zastupničkog doma iz redova demokrata, presudu je nazvala “okrutnom” i “nečuvenom”. “No, nemojte se dati zavarati: ovog studenog glasat ćemo o pravima žena i svih Amerikanaca“, najavila je.

Vođa republikanaca u senatu Mitch McConnell ocijenio je da je presuda „povijesna pobjeda za Ustav i one najranjivije u našem društvu“ .

„Danas je pobijedio život. Poništivši odluku iz slučaja Roe protiv Wadea, Vrhovni sud SAD-a dao je američkim građanima nadu u novi početak. Zbog toga, pozdravljam pravosuđe što su u većini imali snagu za ovu odluku“, kazao je bivši Trumpov potpredsjednik Mike Pence.

„Sada kada smo dobili novu šansu za Život, ne smijemo posustati dok svetost života ne bude obnovljena i vraćena u središte američkih zakona svih saveznih država“, dodao je.

Patty Murray, senatorica i demokratska predsjednica senatskog Odbora za zdravstvo, obrazovanje, rad i umirovljenike rekla je da „republikanci tjeraju žene da nastave trudnoću i porod čak i ako one to ne žele – bez obzira na okolnosti”. “Amerikanci neće zaboraviti okrutnost Republikanaca – ni danas, ni sutra, a ni ovog studenog“, ustvrdila je.

Kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je u petak da je poništenje povijesne američke presude ‘Roe vs Wade’ užasno i suosjeća sa ženama koje su u toj zemlji izgubile ustavno pravo na pobačaj.

“Vijesti koje stižu iz Sjedinjenih Država su užasne. Moje srce je uz milijune Amerikanki koje gube zakonsko pravo na pobačaj”, kazao je. “Nijedna vlada, političar ili muškarac ne bi trebao govoriti ženi što da radi sa svojim tijelom”.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus razočaran je poništenjem povijesne američke presude o legalizaciji pobačaja. “Jako sam razočaran jer se prava žena moraju poštovati. I očekivao bih da će Sjedinjene Države ta prava zaštititi”, kazao je prvi čovjek WHO-a.

Britanski premijer Boris Johnson smatra da je poništenje presude ‘Roe vs Wade’ i ukidanje ustavnog prava na pobačaj u SAD-u velik korak unatrag. “Moram reći, to je velik korak unatrag. Uvijek sam vjerovao u prava žena i ostajem pritom. Velika Britanija ima zakone koji to poštuju”.

Francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna izjavila je da je ukidanje legalizacije pobačaja velik udarac ljudskim pravima. “Konsternacija. Ovo je veliko nazadovanje u temeljnim pravima. Francuska će ih nastaviti braniti”, poručila je na Twitteru.

