Emmanuelle Chaze, dopisnica i reporterka koja radi za Deutsche Welle i France24, na Twitteru je objavila potresan izvještaj iz oslobođenog Izjuma, u kojem je nakon povlačenja ruskih snaga pronađena masovna grobnica u kojoj se, tvrde Ukrajinci, nalazi 440 tijela.

“Upravo sam se vratila s mjesta masovne grobnice u Izjumu. Ovo je gore od ičega što možete zamisliti. Mogu potvrditi da je barem dio ljudi koji je tamo nedavno pokopan mučen. Umrli su nasilnom smrću”, napisala je na Twitteru.

🇺🇦 I am just back from the mass graves site in Izium.



It is worse than anything you can imagine.



I can confirm that at least part of the people recently buried there were tortured and had violent deaths. pic.twitter.com/Du4uTgoGzP