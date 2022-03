Novinar objasnio logiku iza njemačkih sankcija Rusiji

Podijeli:







Novinar Deutsche Wellea, Srećko Matić, javio se iz Hanaua za Newsroom.

“Hanau je postao grad u kojem se prije 2 godine dogodila stravična tragedija. Jedan 43-godišnji Nijemac je iz desno-ekstremističkih rasističkih uvjerenja ubio devet mladih osoba, starih zmeđu 20 i 30 godina, sve su bile stranog porijekla, nakon toga se vratio kući ubio svoju majku i izvršio suicid. Tragedija se dogodila na vrhuncu jednog vala ekstremno desnog radikalnog nasilja. U to vrijeme je i jedan ektremist pokušao izvesti napad sinagogu.

Dvije godine nakon toga održava se svečanost dodjele nagrade koja nosi ime jednog od tih mladih ljudi, a to je Hamza Kurtović, on je porijeklom iz BiH, njegovi roditelji ovdje žive i on je ovdje rođen i danas se prvi puta dodjeluje nagrada Hamze Kurtovića, a dodjeljuje se svima koji se bore protiv ekstremizma i rasizma. Bit će i nekoliko pripadnika visoke vlasti, ovime se želi poslati poruka da su uz obitelji žrtava, ali i da upute poruku da su shvatili koliko je opasno desno ekstremističko nasilje u Njemačkoj”, objasnio je na početku Matić.

Rekao je i kako kod donošenja odluka, pogotovo ovih koje se tiču Rusije i Ukrajine, situacija nije samo crna ili bijela. “Treba tražiti razne nijanse i tražiti moguće efekte političkih odluka, a ne donijeti odluke pa čekati što će se dogoditi”.

“Političke odluke koje su Nijemci donijeli po pitanju Rusije sigurno su sadržavale određen broj logičnih pogrešaka i pogrešnih pretpostavki. Po mom mišljenju možda i najveća stvar je što su jednostavno pokušavali diferencirati između Rusije kao ekonomskog partnera i s druge strane Rusije kao političkog igrača. Te stvari se ne mogu odvojiti.

Konkretne stvari se događaju, u dnevniku njemačke TV postaje gostovao je sinoć jedan od čelnih ljudi njemačke energetske branše i objasnio je što će se dogoditi ako Njemačka ne bude imala dovoljno plina. Događaju se redukcije, prvo se gasi privredi, zatim građanima i onda najranjivijima, bolnicama i slično. Sve dok je lokomotiva u dobrom stanju, ona može izvlačiti manje vagone iz problema, no što će se dogoditi ako se ta velika lokomotiva pokvari?”, pita se o EU.

Rekao je i kako u njemačkoj javnosti ima svakojakih reakcija:

“Građani su svjesni mogućih posljedica i upozorenja. Razvila se javna rasprava stručnjaka, jedni zastupaju stav da se sve to može prebroditi i da neće biti velikih posljedica. Drugi misle da će biti jako teških psoljedica. Scholz je rekao kako je lako nagađati. Logika njemačke Vlade je jednostavna, sankcije imaju smisla samo do onog trenutka kada one više bole one koje se snakcionira nego one koji sankcioniraju”.

