Izvor: REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

Vedat Spahović, umirovljeni novinar, javio se iz Londona u N1 Studiju uživo. Komentirao je kako su Britanci reagirali na vijest o smrti kraljice Elizabete II.

“Rekao bih da su proces smrti kraljice ubrzali upravo događaji oko smrti princa Phillipa i sama korona. Na kraju se puno govorilo o nepokretnosti, bilo je iznenađenje da uopće može primiti novu britansku premijerku”, naveo je Spahović.

Rekao je da se javni nastup na televizije novog kralja Charlesa III. očekuje večeras.

Brojni Britanci se opraštaju od omiljene kraljice, a pred Buckinghamskom palačom okupljeni polažu cvijeće.

“Cijela procedura žaljenja odvija se i na regularnim mjestima, u trgovinama, ljekarnama… Cijela žalost će potrajati, kažu, 12 dana”, dodaje Spahović.

On očekuje da će se način vladanja novog kralja Charlesa razlikovati od onog koji je prakticirala njegova majka Elizabeta II.

“Kraljevski stil vladanja će se sigurno razlikovati. Kralj Charles III. je reagirao nedavno na upućivanje izbjeglica koje dolaze kanalom iz Francuske u Veliku Britaniju, prebacivat će se u Ruandu, on je to nazvao sramotnim. To se kraljici nikad ne bi moglo dogoditi, ona je djelovala elegantno”, istaknuo je Spahović.

