Novinar Euronewsa: Stvari se mijenjaju za Orbana

Sandor Zsiros, novinar Euronewsa, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao situaciju u Mađarskoj i uvjete koje je Europska komisija stavila pred njih.

“EK je odlučila da će aktivacijom procedure o vladavini prava nametnuti veliku kaznu Mađarskoj ako ne bude ispunjavala antikorupcijske standare EU-a”, objasnio je Sandor Zsiros i dodao:

“Europska komisija je rekla da, ako u iduća dva mjeseca ne osnuju antikorupcijsku agenciju i ne promjene sustav javnih nabava, tad će oduzeti 7,5 milijarde eura iz fondova EU-a namijenjenih Mađarskoj, to je golem iznos. To je 25 posto ukupnog proračuna EU-a za Mađarsku u idućih sedam godina. Mađarska je pristala na promjene, to je znakovito jer posljednjih 10 godina ovo je prvi put da je Bruxelles mogao izvršiti pritisak na Mađarsku.”

Na pitanje kolko je daleko Orban spreman ići s promjenama, rekao je: “Ne znamo, a ni stručnjaci ne znaju hoće li doći do značajnih promjena u borbi protiv korupcije ili je riječ o kozemtičkim zahvatima. Mađarska je prihvatila sve točke EK-a – uspostavit će se neovisno tijelo sa stručnjacima, a Mađarska će promijeniti metodiku javne nabave. Za EU postojala je samo jedna tvrtka u Mađarskoj koja se prijavljivala, to će se promijeniti. Mađarska nije dio europskog tijela javnog tužitelja i nije pristala sudjelovati u tome.”

Zsiros ističe da su sloboda medija, pravosuđe, izborna prijevara i ostali problemi drugi par rukava. “U ovom se mehanizmu mogu baviti samo financijskom prijevarom. No, stvari se mijenjaju za Orbana, vode se i drugi procesi protiv Mađarske, vezano uz vladavinu prava. Velik je pritisak na premijera Orbana da naprave ustupke i da poprave demokraciju u Mađarskoj”, rekao je Zsiros.

Ipak je optimističan oko povlačenja novca iz EU-a: “Mađarska čini sve da udovolji Europskoj komisiji, siguran sam da će u konačnici dobiti taj novac i da neće biti smanjenja sredstava.”

