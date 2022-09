Podijeli:







Izvor: Ben STANSALL / AFP

Smrću kraljice Elizabete II., njezin najstariji sin Charles postaje kralj Charles III.

“Krunidba će najvjerojatnije biti za godinu dana”, govori profesorica povijesti na engleskom sveučilištu Reading i autorica knjige “Young Elizabeth: The Making of the Queen” Kate Williams, za magazin People.

“Ceremonija krundibe obično se održava nakon godinu dana jer se smatra neprikladnim održavati ceremoniju odmah nakon nečije smrti. Dug je proces žalovanja”, ističe Williams.

Iako su postojale spekulacije da će 73-godišnji Charles abdicirati i prepustiti krunu svom sinu, princu Williamu, teško je da će se to dogoditi.

“On je na to dugo čekao i siguran je da će to odraditi dobro. Ljudi govore da će Charles abdicirati zato što su William i Kate popularniji, ali to se neće dogoditi”, rekla je Williams.

Abdikacija kad monarh dosegne određene godine vrlo je rijetka u Engleskoj. Zadnji put kad je netko abdicirao u Velikoj Britaniji, bilo je 11. prosinca 1936. kad je kralj Edward III. odstupio s dužnosti kako bi se oženio za razvedenu Amerikanku Wallis Simpson.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

