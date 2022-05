Nova pucnjava u SAD-u. Troje ozlijeđenih na promociji maturanata

Policija istražuje događaj.

Kako javljaju lokalni mediji i Independent, troje ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi na promociji maturanata srednje škole Morris Jeff, koja se održavala na kampusu sveučilišta Xavier.

Tamošnja policija na Twitteru je objavila kako je na licu mjesta uhitila osumnjičenika, a troje ozlijeđenih prebačeno je u bolnicu. Vijest o ovoj pucnjavi dolazi tek nekoliko dana nakon masovne pucnjave u školi u Uvaldeu (Teksas) u kojoj je ubijeno 19 djece i 2 učiteljice.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT