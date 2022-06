Nova analiza Instituta za rat: Iznenadni kontranapad Ukrajinaca

Ukrajinske snage nastavlju s lokalnim kontranapadima protiv ruskih snaga, piše ISW u svojoj dnevnoj analizi objavljenoj kasno sinoć. Među ostalim, Ukrajinci su iznenadnim kontranapadom koji traje posljednjih nekoliko dana oslobodili velik dio Sjevernodonjecka, grada koji je prošli tjedan bio pred padom.

#Ukrainian forces continued to conduct limited and localized but successful counterattacks against #Russian positions throughout Ukraine on June 5, including retaking large areas of #Severodonetsk.



