Ruskog dobitnika Nobelove nagrade za mir Dmitrija Muratova u vlaku je napao nepoznati počinitelj koji ga je zalio crvenom bojom, objavio je Muratov.

Liberalni list Novaja Gazeta objavio je u četvrtak fotografiju svog glavnog urednika na kojoj se vidi da su mu lice, gornji dio tijela i ruke prekriveni crvenom uljanom bojom. “Oči me užasno peku”, napisao je Muratov na Twitteru. Muratov (60) je bio u vlaku Moskva-Samara kada ga je napao muškarac. Vikao je: “Muratov, ovo ti je za naše dečke”, nastavio je novinar. “Pokušavao sam to isprati”, izvijestio je Muratov.

