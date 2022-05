Njemačku ministricu gađali jajima, pogledajte njenu reakciju

Na predizbornom skupu u Sjevernoj Rajni Vestfaliji njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock žena iz publike pokušala je pogoditi jajima.

Naime, Baerbock je na tom skupu izašla na govornicu kako bi podržala kandidatkinju Zelenih Monu Neubauer, a u jednom trenutku žena iz publike gađala ju je jajima.

Baerbock je reagirala smireno, vješto je izbjegla jaje i nastavila obraćanje.

“Možete bacati jaja koliko god hoćete”, rekla je i dodala kako neće dopustiti da je netko zastraši. Ženi koja je bacila jaja rekla je kako ima pravo na svoje mišljenje, ali nije izabrala baš najbolji način.

FM Annalena Baerbock with reflexes of a winger. “You can throw as many eggs as you like” pic.twitter.com/IwlugKsRSu