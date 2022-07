Njemački mediji kritizirali uvjete rada Kineza pri izgradnji Pelješkog mosta

Podijeli:







Izvor: Milan Sabic / Pixsell / ilustracija

Vijest o otvaranju Pelješkog mosta, strateškog projekta kojim se hrvatski teritorij povezao u cjelinu zahvaljujući 2,4 kilometra dugačkom mostu koji povezuje Komarnu na kopnu i Brijestu na poluotoku Pelješcu, obišla je i svjetske medije.

O otvaranju Pelješkog mosta kao velike investicije EU fondova pisali su brojni svjetski mediji, a Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea, u N1 Newsnightu otkrio je da su gotovo svi njemački mediji u utorak navečer objavili vijest o tome.

“Zabilježili su mediji, to je ogromna priča i za njemačke prilike, ne otvara se svaki dan u EU-u most takvih dimenzija, na takvoj lokaciji, novcem u EU-a”, rekao je Matić dodajući: “To je bila vijest u svim relevantnim njemačkim medijima, ali i austrijskim. Pisali su o tome kao o ostvarenju hrvatskog sna, što to znači za Hrvatsku i EU u smislu povezivanja EU-a.”

“Govori se da je to najveća investicija za Hrvatsku od ulaksa u EU, da treba pomoći Hrvatskoj u turizmu. Radi se o spektakularnom projektu za tako malu zemlju. Ima i kritika o kojima se ni u Hrvatskoj nije toliko pisalo”, rekao je Matić.

“Javni servis je sinoć objavio u Dnevniku priču o uvjetima rada za kineske radnike na gradilištu mosta i činjenici da je taj projekt realizirala kineska kompanija. Govore i sugovornici iz Europskog parlamenta koji su rekli da su uvjeti rada na gradilištu bili slični robovskim uvjetima”, istaknuo je Matić i nastavio: “Član EU parlamenta iz stranke Zelenih bio je kritičan da se novcem EU-a realizira projekt koji grade Kinezi i da bi EU trebala pratiti što se događa na gradilištima, pogotovo što se tiče poštovanja standarda. Rekao je da je čuo, vidio, doznao, da su radnici bili zatvoreni u kamp da što prije završe most”.

