Njemačka skladišta plina napunjena blizu 85 posto

Skladišta plina u Njemačkoj pune se nešto brže no što je vlada propisala i sada su napunjena 85 posto, pokazali su podaci regulatora za energiju.

Prošli četvrtak razina plina u skladištima iznosila je 81,78 posto, prema nedjeljnom izvješću regulatora, a do petka trebala je porasti na 82,2 posto.

Vlada je propisala da do 1. rujna skladišta moraju biti napunjena 75 posto, do 1. listopada 85 posto, a do 1. studenoga 95 posto.

“Skladišta se pune brže nego što se očekivalo”, rekao je ministar gospodarstva Robert Habeck u izjavio za tjednik Der Spiegel.

Dužnosnici očekuju da će već početkom rujna dosegnuti razinu propisanu za 1. listopada.

Puna skladišta dovoljna su za oko 256 teravat sati, što je otprilike četvrtina njemačke godišnje potrošnje, navodi industrijska udruga INES.

Njemačka velik dio plina uvozi iz Rusije, ali je zbog ruske invazije na Ukrajinu uvela sankcije Moskvi i najavila da će smanjiti ovisnost o ruskim energentima, zamrznuvši otvaranje plinovoda Sjeverni tok 2 koji je trebao udvostručiti isporuke ruskog plina.

Rusija je pak počela naplaćivati plin u rubljama kako bi izbjegla sankcije, a Gazprom je ljetos smanjio isporuke radi održavanja. Dodatne probleme u opskrbi izazvala je kanadska blokada turbine za Sjeverni tok 1 i ukrajinsko zatvaranje važne tranzitne točke na drugom plinovodu.

Njemačka pokušava pronaći nove izvore nabave i, prema Habeckovom ministarstvu, već naveliko smanjuje ovisnost o opskrbi iz Rusije. U kolovozu ruski plin činio je samo oko devet posto njemačke potrošnje, kazao je glasnogovornik ministarstva gospodarstva.

No, tako niski udio postignut je dijelom i zahvaljujući uobičajeno niskoj potrošnji u kolovozu, napominje agencija dpa.

