Njemačka će dvije nuklearke držati u pričuvi: “Nije isključen energetski kolaps”

Podijeli:







Izvor: Christof STACHE / AFP

Njemačka ostaje pri svom planu gašenja preostalih nuklearnih elektrana do kraja godina ali će, suprotno dosadašnjim planovima, dvije centrale ostati u pričuvi u slučaju potrebe ponovnog priključenja na mrežu, priopćio je u ponedjeljak njemački ministar gospodarstva i energetike Robert Habeck (Zeleni).

„Sadašnja ispitivanja o mogućnosti energetskog kolapsa ne ukazuju na akutnu opasnost ove zime ali ju ni ne isključuju. Zato smo se odlučili da za ovu zimu uvedemo vremenski ograničenu pričuvu atomskih centrala Isar 2 i Neckarwestheim“, rekao je ministar Habeck.

Ove centrale bi trebala ostati u pričuvi do travnja sljedeće godine kako bi mogle biti priključene na mrežu u slučaju krize u južnonjemačkoj mreži.

Habeck je istodobno naglasio kako se ostaje pri odluci gašenja preostale tri nuklearne elektrane do kraja godine.

VEZANE VIJESTI Deutsche Welle: Njemačka bira, ili masovno useljavanje ili kataklizma Scholz: Putin je krivac za gospodarske teškoće u Njemačkoj

„Mi ćemo se pridržavati odluke o odustajanju od atomske energije do kraja godine kako je to definirano zakonom“, rekao je Habeck. On je isto tako isključio mogućnost naručivanja novog nuklearnog goriva.

„Atomska energija je i ostaje opasna tehnologija a atomski otpad će opterećivati čitave generacije“, zaključio je Habeck.

Njemačke organizacije za zaštitu okoliša su već kritizirale ovu odluku njemačke vlade.

„Odluka njemačke vlada da ukine mukotrpno ostvarenu odluku o odustajanju od atomske energije do kraja godine je fatalna i otvara vrata dodatnim produljenjima životnog vijeka zastarjelim i opasnim reaktorima“, stoji u priopćenju Njemačke zaštite okoliša (DUH).

Njemačka oporba ali i dijelovi socijaldemokratsko/zeleno/liberalne vlade traže privremeno zamrzavanja odluke o odustajanju od atomske energije.

Njemačku su u jeku energetske krize uzrokovane napadom Rusije na Ukrajinu, kritizirali i neki europski partneri zbog ustrajanja na odustajanju od atomske energije.